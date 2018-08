Oficial de la PICCJ: Numarul plangerilor in cazul ranitilor de la mitingul din Bucuresti, in zona Piata Victoriei, a ajuns la 238

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele: In urma activitaților desfașurate in cursul zilei de astazi, 17 august 2018, in dosarul privind anchetarea evenimentelor…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Avand in vedere dezbaterile din spațiul public privind tipul gazelor lacrimogene folosite de catre Jandarmeria…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Avand in vedere dezbaterile din spatiul public privind tipul gazelor lacrimogene folosite de catre Jandarmeria Romana in…

- Procurorul general Augustin Lazar asigura opinia publica ca vor fi luate toate masurile legale pentru realizarea unor anchete impartiale in cazul evenimentelor din 10 august din Piata Victoriei. "Vazand dezbaterile publice privind evenimentele violente ce au avut loc in noaptea de 10/11…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat sa faca publice urmatoarele: In cursul zilei de astazi, 14 august 2018, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus prin ordonanța…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunța ca procurorii militari s-au sesizat din oficiu și au deschis dosar penal cu privire la intervenția in forța a jandarmilor in timpul protestului de vineri seara din București. Vezi și…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat sa faca publice urmatoarele:Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Augustin Lazar, avertizeaza asupra pericolului pe care…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat sa faca publice urmatoarele:In cauza cunoscuta generic sub denumirea "Dosarul Revolutiei", procurori militari ai Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa…