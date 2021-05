OFICIAL: CÂȚI români s-au infectat și AU MURIT după vaccinarea anti-COVID-19 în ultimele 5 luni - DOCUMENT Dintre cele 11,6% persoane vaccinate in intervalul 27 decembrie 2020 – 23 mai 2021, doar 41,5% au avut un test pozitiv de infecție cu virusul SARS-CoV-2.De asemenea, raportul arata ca doar 0,1% dintre romani s-au infectat cu SARS-CoV-2 dupa schema completa de vaccinare, de șase ori mai mica fața de cei vaccinai cu prima doza - 0,6% dintre cei care au primit prima doza de vaccin au avut un test pozitiv la COVID-19.Confirmare cu test pozitiv COVID-19 dupa doza 1 de vaccin - 23.469 de romaniIn perioada 27 decembrie 2020 – 23 mai 2021, un numar de 23.469 persoane (0.6% din totalul persoanelor vaccinate… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

