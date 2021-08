Stiri pe aceeasi tema

- Lidl Romania continua, pentru al cincilea an consecutiv, sa investeasca in formarea viitorilor profesioniști din domeniul retailului, prin susținerea programului de invațamant dual Școala de Carte și Meserii.

- Huawei Consumer BG lanseaza aplicația MyHuawei, menita sa ajute utilizatorii sa iși pastreze in siguranța cele mai importante date de pe dispozitivul lor intr-un singur loc. Aplicația faciliteaza colectarea tuturor informațiilor de pe dispozitivul Huawei intr-un singur loc, oferindu-i consumatorului…

- Primaria Carei lanseaza campania ”ZileLaCarei”, cu scopul de atrage cat mai mulți vizitatori in oraș. Gratuitați pentru turiștii care viziteaza ”Orașul Castel”. Ca de obicei, nu au fost anunțați toți furnizorii de servicii de turism ci doar cei favoriți. Tipic pentru Primaria Carei. . ,,Orașul Carei…

- Numai pina la 31 iulie — la cumpararea a 2 unitați de tehnica LG, veți primi o reducere de 30% la al doilea produs. Ce produse participa la promoție? In oferta sint incluse toate produsele LG la prețurile de baza. Mai simplu spus — puteți cumpara oricare doua unitați de tehnica*, care nu au o reducere…

- Reduceri de pana la 1.000 de lei in noul Huawei Online Store, cu ajutorul cupoanelor de reducere in valoare totala de 6.000 de lei. Care sunt produsele cu cele mai mari reduceri, pe care le poți achiziționa acum?Laptopurile MateBook D14 și MateBook D15, smartphone-urile Mate 40 Pro, P40 Lite 5G și P40…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 3,55 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 1,87%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 18,07%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES,…

- N. Dumitrescu Nu este nicio indoiala ca produsele culinare facute in casa, dupa metode tradiționale, sunt mai bune decat cele din comerț, mai ales ca, in ultimul caz- iar asta se constata și daca se citește atent pe eticheta- ca sa nu expire prea repede sunt ”condimentate” cu multe E-uri. In acest context,…