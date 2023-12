Stiri pe aceeasi tema

- Anul școlar 2023-2024 aduce cu sine cinci perioade de vacanța la finalul fiecarui modul de invațare. Printre acestea, vacanța de iarna este, fara indoiala, cea mai așteptata, oferind elevilor zile libere de Craciun și Revelion. Cand incep elevii școala dupa vacanța de iarna 2023-2024? Conform Ministerului…

- Cate zile libere vor avea elevii in VACANȚA de iarna 2023-2024, in perioada de Craciun și Revelion. Calendar an școlar Elevii vor intra in vacanța de iarna 2023-2024 chiar inainte de Craciun. Se vor intoarce la școala din ianuarie și vor avea o noua vacanța ”de schi”, in februarie. Anul școlar 2023-2024…

- Targul de Craciun se deschide la Frata, sambata, 9 decembrie. Pregatirile se afla pe ultima suta de metri. La eveniment sunt așteptați producatorii locali cu produse tradiționale care sa fie etalate pe tarabele deja amplasate in parcarea Primariei Frata. Targul de Craciun se va desfașura intre orele…

- In anul școlar 2023-2024, elevii au cinci vacanțe la finalul fiecarui modul de invațare. Probabil cea mai așteptata dintre ele este vacanța de iarna, cand elevii au zile libere de Craciun și Revelion. In 2024, școlarii vor avea alte trei vacanțe, printre care și cea de vara, arata Ministerul Educației.…

- Cu mai puțin de o luna pana la Craciun și Revelion, deja gandul romanilor este la ce o sa puna pe masa. Mancarea reprezinta o parte importanta din sarbatori, in special pentru cei care au ținut post. In acest sens, restaurantele propun platouri reci pentru sarbatori fara prea mult efort. Platourile…

- Iata ca nici nu a inceput luna decembrie și deja au și aparut ofertele pentru petrecerile de Craciun și Revelion. Suntem abia in 20 Noiembrie, insa localurile din zona noastra deja au inceput sa-și prezinte ofertele pentru petrecerile de Carciun și Revelion pentru cei care vor sa faca ceva mai special…

- Au inceput deja pregatirile de sarbatori și oamenii iși fac planuri in ceea ce privește vacanța de iarna. Cele mai faimoase acum sunt destinațiile montane, atat de Craciun, cat și de revelion. Iata cu ce prețuri ne confruntam anul acesta și cat costa 4 nopți de cazare la munte. Cat costa o vacanța la…

- Bucovina e la mare cautare si vara si iarna. Nici bine nu s-a incheiat sezonul estival ca au si aparut ofertele pentru Craciun si Revelion. Cine rezerva din timp se poate gandi la un sejur de vis la un pret acceptabil. Gazdele n-au marit inca tarifele.