Experiența unor sarbatori petrecute intr-un peisaj mirific de munte este cu siguranța demna de patrat in cutia cu amintiri. Afla detalii și oferte de Craciun 2022 in Apuseni. Acestea sunt locurile in care te poți caza cu bani puțini insa unde ai parte de un concediu ideal Oferte de Craciun 2022 in Apuseni Munți Apuseni fac parte din Carpații Occidentali, fiind localizați in zona de vest a Transilvaniei. Cu peisaje care iți taie rasuflarea și o oferta turistica bogata, Apusenii se numara printre principalele destinații de vacanța alese de romani. De altfel, mii de straini care ajung in Romania…