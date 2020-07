OFERTĂ pentru românii care merg în THASSOS: Test COVID gratuit ”Turoperatorul IRI Travel a luat decizia de a oferi un voucher de reducere in valoare de 75 de euro de adult la achizitionarea unui sejur de minim cinci nopti in insula Thassos din Grecia incepand cu data 15 iulie 2020. Voucherul va putea fi folosit pentru o vacanta viitoare in orice destinatie operata de IRI Travel si va compensa costul platit de turisti pentru testul Covid-19 necesar la trecerea frontierei dintre Bulgaria si Grecia”, arata touroperatorul intr-un comunicat. Astfel, toti turistii care au achizitionat deja o vacanta in insula Thassos si intra la cazare incepand cu 15 iulie 2020… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

