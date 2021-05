• Inspectorii Antifrauda verifica vanzarile online de bunuri livrate prin curier • Se crede ca evaziunea fiscala a atins cote alarmante, in mediul on line • Numai in trei luni, inspectorii ANAF au estimat ca evaziunea, pe acest segment, se ridica la … 39 de milioane de lei. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), in […] Articolul Ofensiva Antifraudei Fiscale apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .