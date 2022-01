Odiseea unei craiovence cu președinta asociației de proprietari O craioveanca susține ca a ajuns sa plateasca la intreținere pentru consum de gaze deși este debranșata de la conducta comuna a blocului. In plus, femeia mai spune ca de aproape o jumatate de an este nevoita sa plateasca intreținere pentru doua persoane, dar ea locuiește singura. Cea care o incarca la intreținere și refuza sa treaca in listele de plata o singura persoana este chiar președinta asociației de proprietari, spune locatara. Craioveanca Maria Bacanoiu locuiește intr-un bloc de pe strada Ștefan cel Mare. Locatara este o persoana cu probleme, sufera de nanism, se deplaseaza cu ajutorul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

O craioveanca s-a debransat de la sistemul centralizat de incalzire al orasului, dar a ramas in frig. Mai mult, proprietara spune ca asociatia de proprietari o ameninta ca nu o scade de la plata caldurii catre Termoficare. La randul ei, asociatia de proprietari spune ca locatara nu poate sa faca dovada…