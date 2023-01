Stiri pe aceeasi tema

- Prima ninsoare din aceasta iarna a pus probleme atat autoritatilor cat și șoferilor. Pe Calea Romanului din Bacau s-a produs o tamponare care va necesita ore bune de reparații in service pentru cele doua mașini implicate. Conform relatarilor unui martor, SUV ul venea din nord (Bogdan Voda), a pierdut…

- Țarile din Europa de Est sunt in continuare pe primele locuri cand vine vorba de numarul deceselor in accidente feroviare, raportate la un milion de locuitori, arata datele publicate joi de Eurostat.

- Atenție, fiți prudenți in trafic, doua accidente au avut loc la primele ore ale dimineții , deși condițiile meteo sunt nefavorabile, unii oameni aleg sa foloseasca bicicleta dar nu sunt conștienți ca-și pun viața in pericol. Atat pietonii cat și șoferii trebuie sa dea dovada de prudenta in trafic,…

- In Romania au fost confirmate si primele cazuri de infectare cu noua tulpina a coronavirusului, denumita Kraken. Doi pacienti au fost diagnosticati la Institutul Matei Bals din Capitala. Specialistii spun ca desi numarul cazurilor de COVID-19 a revenit pe crestere, nu sunt probleme in gestionarea lor,…

- Au aparut primele cazuri de imbolnavire simultana cu gripa și COVID. Infectia dubla poarta numele de Flurona, iar medicii avertizeaza ca simptomele sunt extrem de serioase, iar pacienții au nevoie de internare pentru a primi tratament. Deocamdata, toate cazurile au fost la copii. Primele cazuri de Flurona…

- Este vestea dimineții pentru romani dupa ce s-a anunțat ca au aparut primele cazuri de infectare simultana cu gripa și covid. Pacienții infectați cu ambele virusuri au niște simptome infioratoare. Specialiștii au gasit și un nume pentru aceasta noua boala. Flurona, combinația de gripa și covid care…

- Pacanelele sau sloturile nu au fost by default in toate cazinourile, nu au aparut din senin acolo. Cineva le-a inventat si a avut grija ca la inceput totul sa functioneze foarte bine. Dar cine a inventat sloturile? Daca nu stii deja, sloturile au fost inventate de un anume Charles Fey. Primele slots…

- Televiziunea nord-coreeana a prezentat primele imagini de la lansarea celei mai mari rachete din arsenalul nuclear al Phenianului. La lansare a participat si fata liderului nord-coreean, Kim Jong Un. A fost prima sa aparitie publica si prima oara cand a putut fi vazuta la televizor.