Festivalul UNTOLD se va desfașura in septembrie, la Cluj Napoca. Anunțul a fost facut pe pagina oficiala de Instagram a evenimentului. De obicei, festivalul avea loc in august, insa anul acesta nu a fost suficient timp pentru organizare și a fost mutat in perioada 9 – 12 septembrie. Odata cu anunțul official al organizatorilor festivalului, prețul cazarilor a crescut brusc pentru perioada de desfașurare a concertului, indiferent ca este vorba de vile, hoteluri, camere la curte sau campinguri. Spre exemplu, potrivit Digi24, o vila cu trei camere ajunge sa coste in perioada 9 – 12 septembrie (adica…