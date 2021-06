Stiri pe aceeasi tema

- Marea Relaxare („Ziua Libertații”) era programata pentru 21 iunie, insa din cauza raspandirii accelerate a variantei indiene - Delta - a coronavirusului, autoritațile britanice au decis amanarea eliminarii totale a restricțiilor. Medicii și epidemiologii au cerut inca de la inceputul lunii iunie amanarea…

- Boris Johnson a anuntat luni ca va amana cu patru saptamani, pana la 19 iulie, ridicarea ultimelor restrictii impuse in Anglia pentru combaterea epidemiei de coronavirus, din cauza unei cresteri a cazurilor legate de varianta Delta, aparuta initial in India, relateaza AFP. ''Suntem foarte preocupati…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat ca raspandirea in Marea Britanie a variantei Delta a coronavirusului, care a aparut initial in India, este „de mare ingrijorare”, de aceea ridicarea ultimelor rest...

- Varianta coronavirusului detectata in India (varianta Delta) este cu 50% mai contagioasa decat cea detectata in Marea Britanie (varianta Alfa). Potrivit unui studiu preliminar realizat de guvernul indian, aceasta este responsabila de raportarea a peste 400.000 de cazuri pe zi in aceasta tara asiatica.…

- Raspandirea cu viteza a așa-zisei variante Delta a coronavirusului, descoperita prima oara in India, ar putea incheia prematur planul de relaxare totala a restricțiilor anunțat anterior de guvernul de la Londra, conform Politico.

- O singura sub-linie genetica a variantei Delta a noului coronavirus, detectata pentru prima data in India, este in continuare considerata "ingrijoratoare", in timp ce alte doua sub-linii ale aceleiasi variante virale au fost "retrogradate", a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS),…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru Europa, Hans Kluge, si-a exprimat vineri preocuparea in legatura cu contagiozitatea ridicata a noilor variante ale coronavirusului, intre care varianta indiana, lansand o atentionare catre Europa care a adoptat masuri de relaxare, relateaza AFP.…

- Germania a reinclus vineri Marea Britanie pe lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, in urma informatiilor despre extinderea variantei indiene a coronavirusului in aceasta tara, in timp ce premierul britanic Boris Johnson a atentionat ca aceasta varianta risca sa perturbe procesul de relaxare a…