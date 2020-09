Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Partidului Unitatii Nationale in alegerile prezidentiale din 1 noiembrie, Octavian Ticu, este optimist in privinta sanselor sale in alegeri, in pofida faptului ca sondajele de opinie arata ca in turul doi vor ajunge Maia Sandu si Igor Dodon. Liderul PUN spune ca nu are incredere in sondaje…

- Igor Dodon se arata convins ca in turul doi la alegerile prezidențiale va obține victoria cu o diferența de 100-120 de mii de voturi. Totodata, el a precizat ca se va duela cu lidera PAS, Maia Sandu. Șeful statului a prezentat aceste date, facind trimitere la sondajele de opinie. Declarația fost facut…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, regreta faptul ca PAS-ul Maiei Sandu nu il va sprijini la alegerile prezidențiale din acest an, deși a promis ca va face acest lucru inca in 2019. Declarația a fost facuta in cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Ren TV. “In anul 2019, Maia Sandu a promis ca ma…

- Liderul PL, Dorin Chirtoaca, s-a aratat dezamagit de decizia PUN de a-l desemna pe Octavian Ticu in calitate de candidat la functia de presedinte al R. Moldova, in alegerile din 1 noiembrie, fara ca PUN sa aiba consultari cu Miscarea Politica Unirea privind identificarea unui candidat comun al unionistilor.

- CHIȘINAU, 24 iul – Sputnik. Alegerile prezidențiale au fost stabilite in Moldova pentru data de 1 noiembrie. Deocamdata, potrivit datelor sondajelor sociologice, lider in simpatiile electoratului la viitoarea cursa electorala este actualul șef al statului, Igor Dodon, și liderul PAS Maia Sandu.…

- Maia Sandu este candidata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc in noiembrie, in Republica Moldova. Consiliul Politic Național al PAS s-a intrunit astazi, 18 iulie in regim online, in componența a 134 de membri și a decis unanim ca va inainta candidatura…

- Liderul Partidului Unitatii Nationale, deputatul Octavian Ticu, e de parere ca Igor Dodon si-ar dori ca in turul doi al alegerilor prezidentiale din 1 noiembrie sa iasa cu Maia Sandu, pentru ca lidera PAS ar fi „un adversar comod” in fata caruia actualul presedintele are sanse mari sa mai castige un…

- Șeful statului, Igor Dodon, și președintele PAS, Maia Sandu, raman favoriți in cursa pentru alegerile prezidențiale din aceasta toamna. Potrivit unui nou sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor, ei sunt cei care ar accede in turul doi.