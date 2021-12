Octavian Jurma: Este EXCLUS ca OMICRON să producă valul 5 în decembrie, în România - Câte luni poate fi amânat „Este exclus ca varianta Omicron sa poata produce un nou val in Romania in luna decembrie chiar si in absenta acestor masuri, pentru ca dobandirea dominantei Omicron va dura cel putin 2-3 saptamani.Deci luna decembrie va fi relativ linistita in Romania la iesirea din valul 4-Delta.Daca insa masurile de preventie pot amana debutul valului 5-Omicron din ianuarie pana in februarie, am putea salva mii de vieti, mai ales daca acest rastimp va fi folosit pentru vaccinare si adoptarea certificatului verde.Evident rata de vaccinare depinde fundamental de adoptarea certificatului verde, care devine cea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

