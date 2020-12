Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Popescu, președintele celor de la CS Universitatea Craiova, a vorbit despre transferul lui Dan Nistor, de la Dinamo, și a avut un mesaj care le da emoții „cainilor”. Oficialul oltenilor a spus ca Nistor, adus in urma cu un an, nu va fi ultimul capitan al lui Dinamo care va ajunge la Craiova și…

- Patronul clubului Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, l-a confirmat in functie pe antrenorul Corneliu Papura, dupa remiza, scor 0-0, inregistrata, marti, in deplasare, cu CFR Cluj. El a anuntat ca in staff-ul tehnic a fost cooptat Octavian Benga, fost antrenor al divizionarei secunde ASU Poli Timisoara.…

- Mihai Rotaru, finanțatorul celor de la CS Universitatea Craiova, spune ca a facut o oferta de 200.000 de euro pentru un fotbalist al lui Dinamo, dar a fost refuzat. Mihai Rotaru pregatește mutari importante in aceasta iarna. Finanțatorul Craiovei susține ca in ultima zi a perioadei precedente de transferuri…

- ASU Politehnica nu a avut prea mult timp sa guste succesul cu Petrolul. In aceasta seara alb-violetii calatoresc spre urmatorul obiectiv – o victorie miercuri pe terenul nou promovatei Aerostar Bacau, un meci mai greu decat o arata calculele hartiei. Dan Alexa ar putea improviza in centrul defensivei,…

- ASU Poli Timișoara, ocupanta locului 3 in Liga 2, a anunțat desparțirea de antrenorul Octavian Benga (40 de ani). Locul acestuia pe banca echipei va fi luat de Dan Alexa (41). ASU Poli anunța faptul ca desparțirea a avut loc „de comun acord”. Dan Alexa, care a ocupat funcția de manager general al echipei…

- ASU Politehnica s-a despartit astazi de comun acord de antrenorul principal Octavian Benga. Conducerea clubului a anuntat imediat si „succesorul” sau. Acesta e Dan Alexa, care de la inceputul actualei stagiuni a activat in functia de manager general al clubului alb-violet. Benga (40 ani) nu a fost de…

- CRAIOVA. Batalia identitara dintre FC U Craiova 1948 și CS Universitatea Craiova și-a derulat un nou episod astazi, in cadrul emisiunii GSP Live. Adrian Mititelu, finanțatorul liderului din Liga 2, a lansat acuze incredibile la adresa lui Mihai Rotaru, patronul formației din Liga 1. Printre altele,…

- Alexandru Mațan (21 de ani, extrema stanga) ar urma sa se transfere de la Viitorul la CS Universitatea Craiova, dupa meciul dobrogenilor cu CFR Cluj. Este replica lui Mihai Rotaru dupa plecarea lui Valentin Mihaila (20) la Parma. Anunțul a fost facut de comentatorul Look Plus al partidei Viitorul -…