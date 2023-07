Obsesia majorării ratelor de împrumut. Bancherii centrali riscă să distrugă piața muncii Cei care stabilesc ratele de dobanda in zona euro sunt din ce in ce mai ingrijorați de o neconcordanța intre o piața a locurilor de munca aparent dinamica și semnele tot mai mari de stagnare economica. Deconectarea dintre forța pieței forței de munca și slabiciunea creșterii consta in scaderea productivitații lucratorilor, care contribuie la o […] The post Obsesia majorarii ratelor de imprumut. Bancherii centrali risca sa distruga piața muncii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

