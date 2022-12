Obiceiuri și tradiții în Ajunul Crăciunului. Ce se pune pe masa de Crăciun Ajunul Craciunului este legat de multe obiceiuri și tradiții din moși stramoși, pe care bunicii și strabunicii noștri le respectau cu sfințenie. Iata ce bucate se pun pe masa de Craciun și de ce este bine sa gatim anumite preparate in aceste zile speciale care preced Nașterea Mantuitorului. Sfințirea mesei de Ajun și vestirea Nașterii Domnului este o datina veche indeplinita de preoți și insoțitorii acestuia. In popor se spune ca Ajunul Craciunului presupune un post aspru. E indicat chiar sa se ajuneze pana se ivește prima stea de seara, care amintește de steaua observata de magii de la Rasarit.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cei mai multi dintre noi, perioada Craciunului reprezinta cel mai asteptat moment al anului si, ca atare, iubim Craciunul, precum si magia care invaluie aceasta sarbatoare plina de spiritualitate, de caldura, de sentimente si emotii pozitive fata de cei din jurul nostru, a declarat dr. Andra…

- Craciunul este sarbatoarea din an care aduna laolalta toți membrii familiei. Ajunul Craciunului este, potrivit tradiției populare, sarbatoarea de sfarșit de an patronata de Moș Ajun, despre care se spune ca este fratele geaman al lui Moș Craciun. Ce este bine sa pui la fereastra in Ajun de Craciun,…

- Duminica, 18 decembrie 2022, Duminica dinaintea Nasterii Domnului, cand se citeste Sfanta Evanghelie a Sfintilor Parinti dupa trup ai Domnului, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca la biserica cu hramul „Nasterea Domnului” din Baia…

- Catalin Drula, președintele USR, a solicitat marți, 13 decembrie, sa se inființeze de urgența o comisie parlamentara de ancheta, care sa probeze afirmațiile foștilor judecatori CCR Daniel Morar și Petre Lazaroiu privind implicarea serviciilor secrete in justiție și influențarea numirilor de judecatori…

- Marți, 6.12.2022, elevii clasei a III-a A ai Școlii Gimnaziale Nr. 2 Marașești au colindat, in cadrul Parohiei Marașești II, pe credincioșii prezenți la Sfanta Liturghie. Activitatea face parte din cadrul Proiectului catehetic ,,HRISTOS SE NAȘTE, SLAVIȚI-L!” organizat la nivelul parohiei și in parteneriat…

- Lasata secului este ultima zi inainte de inceperea postului unei sarbatori mari. Lasata secului de Craciun 2022 este sarbatorea care marcheaza ultima zi in care creștinii pot manca de dulce. Dupa aceasta zi, urmeaza una dintre cele mai importante posturi, adica Postul Craciunului 2022.Lasata secului…

- POSTUL CRACIUNULUI 2022: Cand incepe Postul Nașterii Domnului. Zilele cu dezlegare la pește, tradiții și obiceiuri Postul Craciunului este unul dintre cele mai importante din an. Cunoscut și ca Postul Nașterii Domnului Iisus Hristos, dureaza 40 de zile. Credincioșii se pregatesc pentru perioada de post…

- Cartea lunii la Editura Humanitas ne apropie de divinitate prin paginile semnate de Gabriel Liiceanu. Volumul „Ce gandește Dumnezeu? Puțina teologie“ este disponibil acum in librarii, dar și online.