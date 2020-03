Stiri pe aceeasi tema

- Elevii unei comune din zona montana a județului Vrancea s-au trezit in aceasta dimineața cu un urs in fața microbuzului școlar, relateaza Mediafax. Parinții lor au facut zgomot ca sa alunge animalul.„Dimineata, la prima ora am fost informat ca un urs a aparut pe drumul principal. La ora 6.00 s-a intamplat,…

- Crestinii praznuiesc miercuri nasterea lui Iisus Hristos, sarbatoare incarcata de traditii religioase, obiceiuri populare si superstitii. Colindele, bradul si Mos Craciun completeaza celebrarea, scrie news.ro.Nasterea lui Iisus este si cel dintai praznic imparatesc cu data fixa, in ordinea…

- Sarbatorit de 6 decembrie, sfantul Nicolae este unul dintre cei mai mai cunoscuți și iubiți sfinți din Romania.Conform tradiției, sfantul Nicolae este iubit de copii, pentru ca le aduce dulciuri in ghetuțe, dar și de persoanele sarace sau aflate in suferința, pe care le apara de rele.Profesor universitar…

- In credinta populara, Sfantul Nicolae mai este cunoscut si sub numele de San-Nicoara. Se spune ca el pazeste soarele care incearca sa se strecoare pe langa el pentru a ajunge la taramurile de miazanoapte pentru a lasa lumea fara caldura si fara lumina. In unele zone ale tarii, in ziua de Sfantul Nicolae…

- În martie 2019, Vlad câștigase cursa de 193 km la 6633 Arctic Ultra – cel mai dur ultramaraton din lume – pentru a crea 100 de burse educaționale în valoare totala de 600.000 lei, pentru 100 de copii din tabara MagiCAMP. Acum, clujeanul se antreneaza din greu, zi de…