Obiceiuri în zilele ”Străjerilor lui Dumnezeu” In unele scrieri apocrife, Sfantul Mare Mucenic Teodor Tiron, praznuit pe 17 februarie, este descris ca fiind unul dintre ”Strajerii lui Dumnezeu”. Se spunea ca Dumnezeu i-a poruncit ”sa descuie vara” si ”sa aduca Soarele in calea iernii”. Batranii de altadata, daca auzeau bufnița cantand in februarie, credeau ca semn de primavara timpurie. In calendarul creștin-ortodox exista doi sfinti apropiați ca nume: Teodor Stratilat, praznuit pe 8 februarie, si Teodor Tiron, praznuit pe 17 februarie. Ambii au fost militari și credeau cu tarie nemasurata in Mantuitorul Iisus Hristos. Ambii au fost martirizați… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imparateasa Teodora si imparateasa Irina sunt cele care au stabilit, in urma sinoadelor, cinstirea sfintelor icoane. Imparateasa Teodora s-a nascut in jurul anilor 810-815, in orasul Elissa din Paflagonia (o regiune din nordul Asiei Mici), din parinti crestini. Teodora a mai avut doi frati si trei surori.Se…

- Patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii Kirill i-a felicitat luni pe credinciosii ortodocsi de rit vechi cu prilejul Craciunului pe rit vechi sarbatorit pe 7 ianuarie, relateaza EFE. "Va felicit din toata inima cu ocazia nasterii Domnului Nostru Iisus Hristos. Miracolul incarnarii divine de acum peste…

- Aceasta rugaciune este extrem de benefica tuturor oamenilor. Asa va asculta Dumnezeu și Domnul nostru Iisus Hristos rugaciunile noastre, luand seama la pacatele noastre și rugandu-ne sfinților Lui pe care i-a facut vrednici sa se impartașeasca cu harul Preasfantului Duh. Sfinte Parinte Efrem, miluieștene…

- Biserica militara din incinta Ministerului Apararii Nationale a fost sfintita astazi, 9 decembrie, de Patriarhului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, in prezenta ministrului apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, si a sefului Statului Major al Apararii, generalul locotenent Daniel Petrescu.In…

- Coliva are origini inainte de creștinism, nefiind invenția creștinilor. Originile ei se regasesc in ritualuri pagane, mai exact in manifestarile mortuare precreștine legate de cultul pamantului ca divinitate. Afla cum se face coliva. Coliva in ritualurile paganeColiva era utilizata inca de pe vremea…

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei pune punct unui scandal care se prelungise din 2017 la una din parohiile din subordine. La Schit-Oraseni, judetul Botosani, fostul preot Ioan Ungurean, caterisit de mai bine de doi ani, se baricadase practic in cladirea bisericii, de unde refuza sa „predea cheile", si…

- Sfantul Cuvios Stefan s-a nascut la inceputul secolului al VIII- lea, in Constantinopol. Din copilarie a cunoscut viata si invatatura tuturor sfintilor praznuiti in Biserica. A fost calugarit la varsta de 16 ani. Cuviosul Ioan, vazator cu duhul, a zis la venirea Sfantului Stefan la manastire: „Sa te…

- Daca suntem nemultumiti ca partenerul si copiii nostri nu primesc, nu accepta sa intre pe drumul Domnului, sa intre in Biserica si sa faca ce doreste Dumnezeu, daca ne suparam ca n-o fac sau sunt mai inceti in aceasta problema, ajunge sa ne gandim mai intai la viteza cu care implinim ...