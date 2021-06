Obiceiuri de Sânziene în Bistrița-Năsăud In ajunul Nasterii Sfantului Ioan Botezatorul, in satele din Transilvania s-a perpetuat obiceiul de Sanziene, un obicei al dragostei, fertilitații și binelui. Florile de sanziene se impletesc in coronițe pe care le poarta fetele și baieții. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traditia populara spune ca florile de sanziene, cunoscute si sub denumirea de dragaica, smantanica, inchegatoare sau floarea lui Sfantul Ion, au proprietati magice. Stiinta ne aduce insa informatii si mai pretioase despre aceasta plana cu efecte tamaduitoare. Florile de sanziene au proprietati benefice…

- Nascut in satul Blajenii de Sus, județul Bistrița-Nasaud, Grigore Balan a urmat liceul din Nasaud iar mai apoi Școala militara austro-ungara pe care a absolvit-o in vara anului 1915 cand a fost avansat la gradul de sublocotenent. Doi ani mai tarziu, la data de 1 noiembrie 1917, a fost avansat la gradul…

- Au fost medaliate vinurile Chardonnay, Sauvignon Blanc și Pinot Noir, din 2020, in cadrul VINARIUM International Wine Contest Casa de Vinuri ZAIG a inregistrat anul trecut o dublare a veniturilor fața de anul anterior, iar pentru 2021 estimeaza o creștere de 40 – 50% Din 2013 și pana in prezent, Casa…

- Bistrița-Nasaud este județul despre care se spune ca este poarta de intrare în Transilvania. Un județ care s-a așezat pe un pilon de dezvoltare în jurul turismului, dar și un județ care face eforturi serioase pentru a-și aduce acasa cetațenii plecați care pe unde, cu mai multe promisiuni:…

- Cu siguranța ai auzit de flori de sanziene. Pe numele ei ștințiific Galium verum, sanziana este o planta perena erbacee din familia Rubiaceae. Este raspandita in toata Europa, Africa de Nord și Asia temperata, din Palestina, Liban și Turcia pana in Japonia și Kamchatka. Cuprins: Despre flori de sanziene…

- Sarbatoarea Invierii Domnului, cea mai mare in creștinism, singura careia i se dedica trei zile. De a doua zi de Paște sunt legate o serie de obiceiuri și tradiții pastrate inca in unele comunitați din țara. Vezi și URARI DE PASTE 2021 Mesaje și FELICITARI de Invierea Domnului. Transmite un gand bun…

- Inca de la deschiderea din 21 octombrie 2020, AFI Brasov duce mai departe cu mandrie istoria locului unde s-a aflat pana in 2012 uzina Hidromecanica. Iși doreste sa se implice in comunitatea locala, a redat viața locului in care se afla cea mai veche fabrica din Brasov, construita in 1914 de industriașii…

- Platouri numai bune de savurat, special create pentru masa de Paște, cu produse locale, atent selecționate de Agro – Ardeal, fabrica de procesare a carnii de la Orheiu Bistriței! Puteți comanda ACUM oricare platou va trage cu ochiul in oricare din magazinele Agro-Ardeal. Avantaj? Un raport excelent…