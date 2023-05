Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Prigoana dovedește ca se poate descurca singura indiferent de situația. Nu spunem noi acest lucru, ci imaginile sunt graitoare. De curand, partenera de viața a omului de afaceri a fost surprinsa pe strazile Capitalei, la volanul mașinii soțului sau.

- Sfantul Gheorghe se sarbatorește an de an pe 23 aprilie, cand peste un milion de romani iși serbeaza ziua de nume. Cele mai cunoscute tradiții și obiceiuri de Sfantul Gheorghe. Iata ce este interzis sa faci astazi pentru a ține ghinionul la distanța și a avea parte de noroc și prosperitate tot anul!…

- „Este aproape un aliment de baza, ca painea”, spun cei care traiesc in locul din Europa unde oamenii beau bere in fiecare dimineața. Obiceiul ce nu ar fi privit cu ochi buni in niciun alt colț al continentului, a devenit o tradiție, un mod cat se poate de placut de a incepe ziua. Cum s-a […] The post…

- Libanul, deja aflat intr-o profunda criza politica si economica, s-a trezit duminica divizat in jurul schimbarii orei, o parte a tarii refuzand sa se plieze pe decizia guvernului de a intarzia cu o luna trecerea la ora de vara, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Laurette face in așa fel și atrage atenția, oriunde s-ar afla. Acest lucru nu il spunem noi, ci imaginile surprinde, de curand, de paparazzii Spynews.ro sunt graitoare. Se pare ca vedeta este o femeie independenta și se poate descurca in orice situație.

- Claudia Ghițulescu, in varsta de 43 de ani, e cunoscut pentru melodiile ei de muzic populara, dar și pentru divorțul de acum cațiva ani, cu soțul care a inșelat-o chiar cu una dintre angajatele lui. Acum, intr-un interviu la Antena Stars, artista a povestit despre locul important pe care il ocupa religia…

- Marius Marinescu a prezentat la Realitatea PLUS un imobil din Centrul Vechi al Capitalei in care este cunoscut faptul ca se practica prostituția, dar se comercializeaza și droguri. Imobilul este și incadrat ca fiind cu bulina roșie, risc mare in caz de seism. Vecinii sunt terorizați de galagie și marturisesc…

- Silvana Riciu are trei copii și face tot posibilul sa se ocupe de fiecare in parte așa cum știe ea mai bine. Ei bine, cu toate acestea, cantareața de muzica populara spune ca este dificil sa se descurce cu trei copii. Iata ce marturisiri a facut artista, in exclusivitate pentru Antena Stars!