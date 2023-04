Stiri pe aceeasi tema

- Bolnavii de Covid-19 au umplut din nou Institutul Matei Bals. Toate paturile sunt ocupate in acest moment, iar cum se elibereaza unul, imediat se ocupa din nou. In aceste conditii, multi copii sunt directionati spre alte spitale, dar si Grigore Alexandrescu este, insa, plin mereu.

- Numarul cazurilor de tuberculoza este in creștere in Romania. Anul trecut au fost aproape 9.000 de cazuri, cu peste o mie mai multe decat in 2021. Fosta boala a saraciei a devenit in secolul XXI o boala a oamenilor care muncesc mult și nu au grija de ei. Ingrijorator este ca periodic lipsesc medicamentele…

- Familia actorului american Tom Sizemore „urmeaza sa se decida asupra chestiunilor legate de sfarsitul vietii" artistului dupa ce acesta a suferit un anevrism cerebral pe 18 februarie, a anuntat managerul sau, citat marti de BBC.

- Privitul la ecranul telefonului ore intregi in fiecare zi ar putea provoca atat de multe leziuni la nivelul gatului incat ar necesita o intervenție chirurgicala. Experții avertizeaza ca aceasta presiune repetata asupra oaselor, nervilor și mușchilor poate provoca dureri cronice. De asemenea, pot aparea…

- In medicina tradiționala chineza, rinichii sunt considerați „cheia care menține echilibrul și energia organismului”, de aceea se spune ca aceste organe sunt „fantana vietii”. Ne naștem cu 2 milioane de celule funcționale in rinichi și nu putem produce altele in timpul vieții. Dupa varsta de 40 de…

- Mulți parinți și-au exprimat teama cu privire la greutatea copiilor in urma publicarii de catre Academia Americana de Pediatrie a primului sau ghid important privind tratarea obezitații infantile in aproape 15 ani.

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a transmis vineri ca furnizorii de servicii medicale ar trebui sa monitorizeze funcția hepatica a pacienților care au primit un tratament cu Zolgensma, medicament produs de compania farmaceutica elvețiala Novartis, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres…