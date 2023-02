Oana Zăvoranu are o nouă executare silită. Încă o bancă importantă îi cere înapoi banii Daca in trecut colecționa vacanțe exotice, genți de lux sau bijuterii, in prezent Oana Zavoranu a ajuns sa colecționeze executari silite: magistrații au decis luni sa incuviințeze inca una impotriva vedetei. Cu locuința scoasa la vanzare de executori, cu afacerea in faliment, bruneta pare sa fi ajuns la in mod inexplicabil la fundul unui sac de cateva zeci de milioane de euro. Vremurile cand cea alintata „Querida” era lisita de griji financiare și dadea de pomana haine, genți și pantofi de sute de mii de euro au apus. In locul lor au venit vremurile cand e tarata la tribunal pentru datorii infime,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

