Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu implinește astazi 45 de ani și se declara o femeie și o soție fericita. Vedeta nu a vrut sa petreaca, ci sa faca un gest emotionant cu care a lasat fara cuvinte o multime de oameni.

- Connect-R a implinit sambata 36 de ani, dar nu a dat petrecere. Chiar el a dezvaluit ca nu s-a baut, nu s-a mancat tort! Dar a primit un cadou pe care-l considera deosebit de prețios. „Ieri am implinit 36 de ani și cred ca a fost primul an in care nu mi-a cantat nimeni ‘Mulți […] The post Connect-R…

- Alex Ashraf, palestinianul casatorit cu Oana Zavoranu, a primit o lovitura dura! El a pierdut custodia parțiala a copilului pe care il are dintr-o alta relație, asta deși in trecut plangea in salile de tribunal pentru a obține custodia parțiala macar. (Promotiile zilei la monitoare) Magistrații Judecatoriei…

- Oana Zavoranu a explicat foarte clar ce intervenții estetice are și unde le-a facut. Oana Zavoranu a spus lucrurilor pe nume in ceea ce privește operațiile estetice pe care le are. Vedeta a fost prezenta in platoul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena 1, unde a detaliat ce intervenții estetice a…

- Mesajul lui Alex Ashraf la un an de la moartea mamei sale. Femeia a murit la doar 47 de ani dupa o lupta grea cu boala nemiloasa. Soțul Oanei Zavoranu nu poate trece peste acest lucru, iar ziua de 13 mai, este una foarte trista pentru el. Mama lui Alex Ashraf a murit in urma cu un an la varsta de 47…

- David Beckham a implinit astazi 43 de ani și toata familia ii pregatește o petrecere de zile mari. (AFLA AICI CUM OIȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Victoria Beckham, dar și cei 3 copii nu s-au putut abține și au publicat filmulețe cu imagini din timpul pregatirilor pentru marea…

- La 3 ani de la moartea mamei sale, Oana Zavoranu regreta certurile cu Marioara și a decis ca pe 17 aprilie, sa dea de pomana pentru femeia cu care s-a certat la cuțite multi ani la rand. Soțul Oanei Zavoranu, Alex Ashraf, a marturisit ca aceasta regreta certurile pe care le-a avut cu mama sa și ca sunt…

- Maine se implinesc trei ani de la moartea Marioarei Zavoranu, iar fiica și ginerele sau ii fac parastas. Deși e cunoscuta pentru extravaganțe, indiferent de prilejul evenimentului, Oana Zavoranu iși dorește ceva extrem de discret de data aceasta. In cadrul unui interviu, soțul ei, Alex Ashraf, a facut…