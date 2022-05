Stiri pe aceeasi tema

- Oana Sarbu a implinit ieri 54 de ani, iar ziua de naștere a prins-o pe scena, unde a susținut un recital. Artista a marturisit ca nu iși dorește nimic in viața, mai mult decat are. „De ziua mea de naștere, nu-mi doresc nimic mai mult decat am. M-au sunat atația colegi, prieteni, admiratori! M-au sunat…

- Zi speciala pentru Catalin Cazacu! Sportivul iși sarbatorește astazi ziua de naștere și a implinit varsta de 38 de ani. Catalin Cazacu a fost surprins de cei dragi cu moment unic, iar tot momentul a fost imortalizat pe rețelele de socializare.

- Comandantul crucisatorului Moskva, Anton Kuprin, a murit in timpul exploziei de la bord, anunta oficialii ucraineni. Anuntul a fost facut de consilierul ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Gherascenko, potrivit Nexta.

- Compania Nationala de Cai Ferate ldquo;CFR" SA informeaza ca un vagon din compunerea unui tren privat de marfa s a rasturnat in timpul manevrei garniturii de la linia 4 la linia 2, in halta Diosig, iar alte doua au deraiat. Trenul privat de marfa, care apartine operatorului privat Cargo Trans Vagon,…

- Rona Hartner a implinit 49 de ani, iar vedeta s-a bucurat de prezența celor dragi și a organizat o petrecere fastuoasa cu ocazia zilei sale de naștere. Iata ce cadouri i-au oferit apropiații vedetei!

- Este motiv de sarbatoare in familia Ginei Pistol și a lui Smiley! Fiica lor, Josephine, a implinit astazi un an de cand a venit pe lume. Timpul parca a zburat, astfel ca parinții ei sunt extrem de emoționați in aceasta zi speciala, motiv pentru care i-au scris o urare plina de dragoste fetiței lor!…

- Vaccinarea femeilor insarcinate impotriva COVID-19 poate ajuta la prevenirea spitalizarilor cauzate de virus la sugari, mai ales daca viitoarele mamici s-au vaccinat intr-un stadiu mai avansat al sarcinii, sugereaza o noua cercetare, scrie Euronews. Descoperirile pun in lumina daca beneficiile vaccinarii…