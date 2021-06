Oana Roman (45 de ani) iși dorește sa paraseasca definitiv Romania. Fiica lui Petre Roman a marturisit intr-un Instastory ca tot ceea ce o mai ține legata de țara natala este mama ei, Mioara Roman. In plus, Oana s-a declarat satula de „ignoranța și veninul” din aceasta țara. „M-a intrebat cineva intr-un interviu daca aș renunța la viața publica daca aș primi 1 milion de euro. Aș renunța la viața in Romania maine, daca aș putea pleca undeva unde nu ma știe nimeni, fara un milion de euro. Voi face asta! Dar cat e mama, mai stau. Nimic altceva nu ma ține aici. Nimic. O țara plina de ura, venin și…