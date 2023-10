Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman pastreaza pe Instagram numele fostului soț, Marius Elisei, deși a cerut sa fie schimbat. Vedeta a facut mai multe cereri, inca din 2021 catre administratorii aplicației, dar nu a primit niciun raspuns și este nevoita sa aștepte.

- Catalin Botezatu a avut o prima reacție dupa ce Oana Roman și fostul soț, Marius Elisei, s-au contrazis in declarații in spațiul public. Creatorul de moda o cunoaște de multa vreme pe fiica lui Petre Roman, sunt prieteni vechi, așa ca a sarit in apararea ei. In luna ianuarie a acestui an, Oana Roman…

- Oana Roman și Marius Elisei s-au desparțit in urma cu ceva timp, iar el și-a refacut viața alaturi de o alta femeie. Cu toate acestea, cei doi foști parteneri nu se ințeleg bine și au momente cand se cearta. Recent, vedeta a transmis un mesaj cu subințeles pentru Marius Elisei. Iata ce melodie i-a cantat…

- Scandalul dintre Oana Roman și Marius Elisei este departe de a lua sfarșit. Chiar daca el are acum o noua relație, acest lucru nu il ferește de problemele cu fosta soție. Vedeta a transmis un nou mesaj cu subințeles, in care a facut referire la oamenii care i-au greșit de-a lungul timpului.

- Marius Elisei a revenit cu detalii incredibile despre Oana Roman. Fostul soț al vedetei a ramas fara numarul de telefon pe care l-a avut ani intregi, dupa ce ea i-a inchis abonamnetul care era pe numele ei. Ei bine, Marius Elisei are detalii neștuite despre cum ar fi incercat Oana Roman sa il controleze…

- Oana Roman este dezamagita de faptul ca Marius Elisei nu a fost alaturi de fiica lor in prima zi de școala, cand Isabela a trecut in clasa a III-a. Vedeta a postat un mesaj pe conturile sale personale de pe platformele de socializare. Iata ce a transmis aceasta!

- In aceasta seara, Oana Roman a facut o surpriza emoționanta pentru fiica ei, Isabela, de ziua ei de nume. Vedeta i-a pregatit o petrecere frumoasa, iar de la fericitul eveniment nu a lipsit nici tatal Isabelei, Marius Elisei. Iata ce i-a pregatit Oana Roman fiicei sale!

- Oana Roman și-a uimit fanii cu noua postare. Vedeta a postat o fotografie alaturi de un barbat cunoscut. Cei doi au mers intr-o vacanța in Romania. Este vorba, mai exact, de Laurent Tourette, un stilist celebru. Ce au crezut fanii? Oana Roman și-a surprins urmaritorii Oana Roman se bucura, in continuare,…