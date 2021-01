Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare pentru Oana Roman! Dupa mai multe zile in care a fost stresata din cauza problemelor de sanatate ale mamei sale și din motiv ca nu a putut sa o vada, vedeta de la Antena Stars și-a anunțat admiratorii de pe rețelele de socializare ca cea care i-a dat naștere va fi externata astazi! Iata…

- Oana Roman trece prin momentre grele inca de anul trecut, inainte de sarbatori. Fiica fostului premier Petre Roman, anunța pe rețelele de socializare ca a decis sa se desparta de Marius Elisei. Fara sa dea prea multe explicații Oana Roman facea acest anunț, iar fanii au incercat sa afle adevaratul motiv.…

- Oana Roman a dezvaluit in cadrul emisiunii „Mamici de pitici, cu lipici” de la Antena Stars cum a fost afectata fiica ei, dupa ce ea și Marius Elisei s-au desparțit. Vedeta a marturisit cum s-a schimbat in familia lor.

- Cu toate ca divorțul a batut la ușa mai repede decat credea vreodata, Oana Roman a știut unde trebuie sa mearga ca sa se linișteasca și sa simta pace și iubire! Vedeta a facut sarbatorile de iarna alaturi de Pepe! Parinții artistului, cea de-a doua familie pentru vedeta! Ce a declarat fiica lui Petre…

- Cu toate ca sfarșitul anului 2020 i-a adus o mare dezamagire pe plan personal, inceputul lui 2021 a implinit-o pe Oana Roman mai mult ca niciodata! Vedeta va face parte din sezonul 2 Mamici de pitici, cu lipici, la Antena Stars! Ce spune fiica lui Petre Roman despre revenirea in televiziune?

- Presedintele Sindicatului National al Grefei Judiciare (SNGJ) Dicasterial, Catalin Traistaru, a anuntat joi ca grefierii iau in considerarea oprirea activitatii in luna ianuarie, in semn de protest fata de decizia Guvernului de a "ingheta" anul viitor cresterile salariale din sistemul public.

- Dupa aproape patru ani, Oana Roman și familia ei au caștigat procesul cu statul roman și astfel pot intra in posesia bunurilor lasate de matușa ei. Acum urmeaza ca toate bunurile sa fie imparțite intre ea, sora și mama ei. Vedeta a facut și primele declarații.„Am caștigat procesul despre contestarea…

- Invitata la Antena Stars, Oana Roman vorbit și despredesparțirea lui Pepe de Raluca Pastrama. De asemenea, ea a dezvaluit și ce felde relație are cu artistul, care i-a fost alaturi in cele mai grele momente.„Nu-mi dau seama daca in seara aia, intr-un moment de disperare, s-a dus sa faca chestia asta…