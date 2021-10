Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a izbucnit in lacrimi in cadrul unui interviu. Vedeta a vorbit despre relația pe care o are cu tatal ei, Petre Roman, subiect extrem de sensibil pentru ea. Oana Roman a facut o declarație dureroasa in care spune ca de foarte mulți ani ea considera ca nu mai este fata lui Petre Roman. A incercat…

- Oana Roman și-a obișnuit deja fanii cu schimbarile sale de look, insa de data aceasta parca s-a intrecut pe sine insași. Fiica lui Petre Roman participa in aceasta seara la un eveniment extrem de important, așa ca nu s-a lasat pana cand nu s-a asigurat ca apariția ei pe covorul roșu va fi una de-a dreptul…

- Marius Elisei și Oana Roman se iubesc mai mult ca niciodata și nu ezita niciodata sa-și faca declarații de dragoste. Așa s-a intamplat și astazi, atunci cand iubitul vedetei i-a transmis un mesaj plin de iubire pe rețelele de socializare.

- Dupa ce in presa au aparut informații potrivit carora Oana Roman și Marius Elisei se recasatoresc, vedeta a ținut sa lamureasca situația. Aceasta a povestit ce se va intampla de fapt pe 24 septembrie, de ziua partenerului sau de viața. Prin intermediu unui InstaStory, Oana Roman a ținut sa lamureasca…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova iși exprima indignarea fața de verdictul Curții Constituționale, care a confirmat acordul ilegal al regimului Plahotniuc de a vinde teritoriul Stadionului Republican ambasadei SUA.

- Mioara Roman (81 de ani), mama Oanei Roman (45 de ani), a ajuns din nou pe mainile medicilor. Mioara sufera de Parkinson, afecțiune caracterizata prin distrugerea neuronilor producatori de dopamina – un neurotransmițator extrem de important in realizarea mișcarilor. Mioara Roman, din nou pe mainile…

- Dana Rogoz (35 de ani) formeaza de 17 ani un cuplu cu regizorul Radu Dragomir (52 ani). Perechea are impreuna doi copii, un fiu și o fiica, Vlad Luca (6 ani) și Lia Elena (1 an). Regizorul mai are un fiu, Barbu (19 ani), din primul mariaj cu actrița Ozana Oancea (53 de ani). Invitata in podcastul Acasa…