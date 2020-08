Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a șocat pe toata lumea cu noua ei silueta. Vedeta a slabit enorm, iar acum iși poate permite sa pozeze incitant. Aproape ca nici ei nu ii vine sa creada la ce rezultate a ajuns, dar se convinge atunci cand se uita in oglinda. Asta o motiveaza și mai tare pe Oana Roman. […] The post Uluitor…

- Oana Roman a slabit enorm și arata senzațional. Vedeta a aparut la un eveniment, alaturi de soțul ei, iar fanii au ramas extrem de placut surprinși cand au vazut fotografiile.Mesajele de felicitari au curs pe contul ei.

- In urma cu ceva timp, Andra a decis sa urmeze o dieta, pentru a scapa de kilogramele in plus. Artista s-a declarat intotdeauna o fire pofticioasa, așa ca nu i-a fost prea ușor sa urmeze regulile. Vedeta nu a vrut insa, sa dezvaluite cate kilograme a slabit.Invitata la Vorbește Lumea , Andra a vorbit…

- Oana Roman a slabit incredibil de mult, dupa ce a ținut mai multe diete. Vedeta a capatat mai multa incredere in ea și a inceput sa posteze mai des pe rețelele de socializare fotografii in care apare imbracata mai sumar. Are și motive s-o faca, deoarece arata foarte bine. Fanii au ramas surprinși de…

- Gabriela Cristea ne-a șocat pe toți! Vedeta de la Antena Stars a uimit pe toata lumea cu ultima sa apariție. Frumoasa prezentatoare TV a slabit enorm, iar asta se vede cu ochiul liber. Stați sa vedeți ce reacție au avut fanii!

- Gabriela Cristea, in varsta de 45 de ani, are o familie minunata, cu doi copii si o cariera de succes. Vedeta a reusit sa slabeasca si arata din ce in ce mai bine. Urmaritorii prezentatoarei TV au observat faptul ca aceasta a reusit sa scape de kilogramele acumultate pe perioada sarcinii si…