- Desi a trecut mai bine de un an de la izbucnirea scandalului, profesoara care spune ca s-a indragostit de un preot, a revenit in atentie. Femeia vine cu noi informatii in ceea ce priveste idila cu parintele. Atenție! Profesoara se roaga ca preotul sa se casatoreasca cu ea, potrivit Spynews.ro.Profesoara…

- Feli Donose este una dintre cele mai iubite artiste de lanoi. Mereu cu zambetul pe fața și intr-o forma de invidiat, puțini sunt ceicare știu despre drama traita de aceasta, in urma cu cațiva ani.„Nu multa lume stie ca eu am avut un fratior mic pe care Dumnezeu a ales sa mi-l faca ingeras la cateva…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au hotarat, luni, sa prelungeasca mandatul de arestare emis pe numele unui barbat de 32 de ani. Acesta din urma este acuzat ca, pe 13 august, a aruncat cu un cocteil Molotov asupra craioveanului Alin Suflea. Victima a decedat la spitalul Floreasca, la trei saptamani…

- Daca lui i se spune „Regele Soselelor”, ea de ce n-ar avea voie sa faca doar ceea ce-si doreste la volan? Iubita unui milionar celebru a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in trafic, in timp ce incalca legea.

- Oana Radu a trecut printr-o perioada grea, dupa ce iubitul ei a murit. Alin a fost incendiat in scara unui bloc din Craiova și a stat trei saptamani in coma. Artista scoate la iveala, amanunte mai puțin știute despre relația lor. „Nu a fost o relatie perfecta, nu exista relatii perfecte. Si daca cineva…

- Oana Radu trece printr-un adevarat coșmar dupa ce in urma cu aproape 2 luni, iubitul acesteia s-a stins din viața. Indragita artista traiește o drama și cu greu iși poate stapani lacrimile atunci cand vorbește despre barbatul pe care l-a iubit atat de mult. Cu toate acestea, viața trebuie sa mearga…

- A rasarit soarele pe strada Andreei Antonescu. Dupa o perioada cu nori, viata ei s-a inseninat, iar acum artista are toate motivele sa fie fericita. Spynews.ro a aflat, in exclusivitate, ca Andreea Antonescu iubeste din nou.