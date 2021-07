Oana Marica și Alex Bodi au intors pe dos lumea showbiz-ului romanesc, dupa ce au inceput sa posteze videoclipuri și fotografii din aceleași locații de lux. S-a tot zvonit ca celebrul afacerist a dus-o pe șatena in locurile in care obișnuia sa mearga cu Bianca Dragușanu sau Daria Radionova și iata ca toate aceste zvonuri s-au adeverit, in condițiile in care Oana Marica a fost cea care a confirmat ca este in vacanța cu Alex Bodi!