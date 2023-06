Oamenii viitorului ar putea avea aripi!

Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, piața bancara s-a confruntat cu mai multe oscilații cu privire la modificarea semnificativa a dobanzilor fixe, dar și a celor variabile. Dupa o perioada de incertitudine, in care dobanzile pareau ca sunt doar in creștere, specialiștii au constatat ca sectorul bancar a inceput sa…

- Clinica Sanovil angajeaza tehnician radiologie, fiziokinetoterapeut, asistent medical, recepționist. EASY – Solutions Bistrița cauta personal pentru curațenie și ofera transport, instruire, salariu intre 2200 – 2500 lei. ********************* Clinica SANOVIL face angajari ! Se cauta Fiziokinetoterapeut,…

- Compania Mr. STONE are nevoie de un Consilier Vanzari. Se cauta, de asemenea, inginer testare produse, inginer CFDP / ???????????????? / ????????????????, personal curațenie, vanzatoare, conducatori auto, informatician sau muncitori necalificați. Oferta completa, mai jos: ********************* Compania…

- Coreea de Nord a informat Tokyo despre lansarea unui satelit in saptamanile urmatoare, a anuntat luni paza de coasta japoneza, un proiect care, potrivit guvernului nipon, ar trebui, totusi, sa implice un tir de racheta balistica, noteaza AFP.

- Oamenii legii recomanda cetațenilor sa aiba asupra lor documentele de identitate, in cazul in care vor fi legitimați de catre organele de ocrotire a normelor de drept, in perioada Summitului European. La fel, poliția face apel la conducatorii auto sa dea dovada de ințelegere fața de eventualele dificultați…

- PRECIZARE: „Scandalul de pe Raul Alb” a aparut public in zeci de articole, cu parerea exclusiva a activistilor de mediu privind incidentul care a socat Romania in 24 mai 2015 (numai platforma ONG-ista Romania Curata a scris peste 30 de articole pe acest subiect). Pentru prima data, Cotidianul prezinta…

- In primele doua zile ale lunii aprilie mai multe echipaje de la Poliția Rutiera au fost in trafic și la nivel național au fost reținute aproape 800 de permise, cele mai multe pentru consum de alcool, dar au fost retrase și 276 de certificate de inmatriculare. Astfel de acțiuni au avut loc și in Neamț…

- Conducerea Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui va intensifica actiunile de control in perioada premergatoare sarbatorilor pascale catolice si ortodoxe. Scopul este acela de a evita situatiile care pot pune in pericol sanatatea consumatorilor. Șefa serviciului control…