Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Constanta au decis condamnarea definitiva a unui tanar, de 26 de ani, din Harsova, la inchisoare cu executare pentrul ultraj Cel in cauza a luat un an de inchisoare cu executare Tanarul este acuzat ca, la inceputul lunii ianuarie 2020, ar fi amenintat cu acte de violenta persoana vatamata…

- Omul de afaceri Nelu Iordache a scapat de pedeapsa de 12 ani și 6 luni de inchisoare primita in prima instanța in dosarul delapidarii companiei Blue Air. Curtea de Apel București a dispus incetarea procesului penal pe numele lui Iordache, deoarece faptele s-au prescris. In dosarul Blue Air, trimis instanței…

- "In baza art. 432 Cod procedura penala respinge, ca neintemeiata, contestatia in anulare formulata de contestatorul condamnat Oprescu Sorin Mircea impotriva deciziei penale nr 575/A/13.05.2022 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I Penala, in dosarul 42389/3/2015. Definitiva", se arata in…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, la sfarsitul anului trecut, inceperea judecarii a doi inculpati deferiti jutitiei pentru operațiuni ilegale programe informatice. Potrivit anchetatorilor, cei doi au produs un program pentru criptarea virușilor informatici. Programul a fost folosit in peste…

- Motivul achitarii fapta nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege. Dosarul a fost trimis spre solutionare Tribunalului Constanta in luna octombrie 2015. Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta si au motivat decizia prin intermediul careia au decis achitarea…

- Un barbat de 30 de ani, care in luna februarie si-a ucis iubita insarcinata, dupa ce aceasta a decis sa il paraseasca, a fost condamnat de Tribunalul Caras-Severin la 22 de ani de inchisoare. Fetita femeii decedate, rezultata dintr-o alta relatie, si care a ramas orfana, va primi 700 de lei de la barbatul…