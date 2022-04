Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de persoane au fost ucise, iar alte 100 grav ranite dupa ce astazi o racheta ruseasca a lovit gara Kramatorsk din estul Ucrainei. Oamenii incercau sa plece cat mai repede din regiune catre una mai sigura, dar rușii au racheta care a aruncat totul in aer.

- De vreo zece ani incoace un subiect a devenit foarte popular, fiind „batut“ și dezbatut in toata mass-media, de la site-uri conspiraționiste pana la media cu ștaif a lumii, fie ca e vorba de radiouri, televiziuni sau presa scrisa. Iar subiectul mega-dezbatut, mai ales in ultima perioada, este așa-numitul…

- Oamenii legii au reținut un barbat din localitatea Dumitrești, județul Vrancea, dupa ce a agresat un batran in varsta de 80 de ani, din aceeași localitate. Barbatul este acum cercetat pentru tentativa de omor. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea,…

- Politistii din Dambovita au mers pana in Germania si Marea Britanie pentru a-i prinde pe membrii unei temute grupari de proxeneti. In total au fost facute 42 de perchezitii, atat in tara cat si in strainatate, iar 22 de persoane au fost duse la audieri.

- Furtuna Franklin a generat evacuari ale populatiei in anumite zone din Marea Britanie, precum si intreruperi ale traficului la ore de varf din cauza vanturilor puternice si a inundatiilor, iar peste 30.000 de locuinte si sedii ale unor companii din Irlanda au ramas fara electricitate, informeaza…

- Astronomii din Marea Britanie sustin ca au descoperit o planeta despre care cred ca ar putea sustine viata si care orbiteaza in jurul unei stele aflate la 117 ani-lumina distanta de Pamant, informeaza BBC.

- Experții au spus ca topirea permafrostului din cauza schimbarilor climatice ar putea expune populația arctica la radon, care este una dintre principalele cauze ale raspindirii cancerului. Oamenii de știința de la Universitatea Leeds din Marea Britanie au aflat ca incalzirea globala provoaca topirea…

- Persoanele afectate de „Covid lung” ar putea avea leziuni ascunse ale plamanilor, sugereaza un studiu-pilot realizat in Marea Britanie. Oamenii de știința au folosit o noua metoda de scanare cu gaz xenon pentru a detecta anomalii pulmonare neidentificate de scanarile de rutina. Oameni de stiinta sunt…