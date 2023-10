Omenirea ar putea pierde "pana la jumatate dintre toate viitoarele medicamente" din cauza numarului foarte mare de specii de plante care se confrunta cu pericolul extinctiei, au avertizat oamenii de stiinta intr-un raport, relateaza marti DPA/PA Media, conform AGERPRES.

Aproape jumatate dintre plantele cu flori sunt amenintate, numarul lor depasind 100.000, in timp ce in jur de 77% dintre cele care nu au fost inca descrise de oamenii de stiinta s-ar afla in pericol. In unele cazuri, acestea dispar in perioada cuprinsa intre descoperirea lor si momentul in care sunt catalogate, un proces ce dureaza,…