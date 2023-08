Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coalitiei de guvernare au cazut de acord asupra unui plan amplu de masuri pentru reducerea cheltuielilor statului, a anuntat premierul Marcel Ciolacu. Printre acestea se afla reducrea numarului de functii de conducere, a secretarilor de stat, comasarea unor institutii sau eliminarea voucherelor…

- Premierul Marcel Ciolacu si ministrul de Finante, Marcel Bolos au prezentat astazi in cadrul unei conferinte de presa noile masuri fiscale.Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca sunt peste 50 de masuri care au fost discutate si in cadrul Coalitiei."Vorbim de prima reforma reala in ceea ce priveste sistemul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, luni, ca impreuna cu partenerii de guvernare – din cadrul Coaliției – a ajuns la un acord asupra unui plan extins pentru reducerea la maximum a cheltuielilor statului. Șeful Guvernului și al PSD-ului a venit cu detalii din acest plan de masuri. Astfel, vor fi eliminate…

- Nicolae Ciuca a susținut recent necesitatea ca ajustarea deficitului bugetar sa inceapa cu reducerea cheltuielilor de funcționare a statului, in special a administrației publice centrale. Astfel, la inceputul saptamanii, Ciuca le cerea chiar miniștrilor liberali, in frunte cu Marcel Boloș, sa vina cu…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a transmis ca reducerea deficitului bugetar trebuie sa inceapa cu taierea unor cheltuieli ale statului. Liderul liberal a lansat și un mesaj catre partenerii de guvernare - PSD. El a menționat ca statul trebuie sa ofere propriul sau exemplu, inainte de a veni cu masuri…

- Noul pachet de masuri fiscale, pe care executivul trebuie sa il adopte pentru a creste veniturile la bugetul de stat, va fi discutat, astazi, in sedinta coalitiei de guvernare. Propunerile cuprind, intre altele, modficari de taxe si niveluri de impozitare, insa, potrivit unor surse guvernamentale, actuala…

- ​Pe masa Coaliției, liberalii au facut cateva propuneri pe zona de fiscalitate menite sa aduca bani la bugetul de stat. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro ca masurile au fost discutate in ședința Coaliției de luni, in prima lectura, fara a fi luata o decizie. Discuțiile au loc in contextul…

- Noul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat, joi, la finalul ședinței de Guvern, ca, pentru a combate specula, Executivul condus de Marcel Ciolacu ar putea impune masuri fiscale folosite și in cazul fondului de tranziție energetica, din care au fost platite sumele compensatorii la facturile…