Oamenii care trăiesc peste 100 de ani au sângele diferit, conform unui studiu. Ce îi deosebește de cei mai puțin longevivi Deși examenele medicale obișnuite nu pot detecta imediat diferențele in ceea ce privește profilul metabolic și riscul de a atinge o varsta mare, acest studiu a utilizat datele de la 44.000 de suedezi care au fost investigați pe parcursul a 35 de ani. Astfel, s-a ajuns la concluzia ca persoanele cu valorile mai scazute ale creatininei, glucozei și acidului uric au șanse mai mari de a atinge varsta de 100 de ani. Un studiu recent, publicat in GeroScience , a dezvaluit cațiva biomarkeri comuni, printre care se numara nivelurile de colesterol și de glucoza, la persoanele care traiesc peste 90 de ani,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

