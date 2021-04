Stiri pe aceeasi tema

- Internetul este locul perfect pentru a socializa, a cunoaște oameni noi și a impartași pareri cu restul utilizatorilor. Exista diverse grupuri sau forumuri pentru orice problema sau orice hobby exista, și poți ajunge sa intri intr-o comunitate foarte buna. Dar aceasta libertate pe care ne-o ofera internetul…

- A trecut aproape un an și jumatate de cand pandemia generata de virusul SARS-CoV-2 a acaparat intreg globul și conform spuselor specialiștilor nu va disparea prea curand. De-a lungul istoriei omenirea a mai trecut prin astfel de amenințari incomparabil mai devastatoare și cu un impact social care a…

- Oamenii iși izoleaza casa de patruzeci de ani cu spuma poliuretanica, insa in Romania s-a aplicat prima izolație de acest tip abia acum 10-15 ani și nici pana in ziua de azi nu au auzit prea mulți proprietari romani de case de acest material de izolație. Ce e de facut pentru ca lucrul acesta sa se…

- Protestul anti-masca din Capitala nu a avut ecoul dorit la Slatina, unde sambata, 20 martie 2021, s-au adunat, cu greu, in 45 minute, cinci persoane. Anuntat drept „Rascoala din Romania“, evenimentul la care oamenii erau chemati sa „scrie istorie“, in ziua cu record de pacienti in ATI (1.324), nu a…

- O mana de nostalgici sau „urmași ai regimului”, cum se autointituleaza, s-a strans acasa la Nicoale Ceaușescu pentru a comemora 103 ani de la nașterea fostului dictator. Dincolo de odele inchinate in fața bustului crapat al „geniului din Carpați”, se intinde orașul Scornicești care se zbate sa iasa…

- Scene incredibile petrecute intr-un magazin din Romania! Medicul care, la inceputul pandemiei de SARS-CoV-2, s-a oferit voluntar sa se infecteze cu virusul ar fi fost urmarit și „atacat” la magazin. Doctorul se afla in magazinul sau favorit din cartier, in momentul in care in incinta supermarketului…

- Au trecut trei zile de la debutul celei de-a doua etape a campaniei de vaccinare anti-coronavirus. De vineri pana acum s-au programat pentru a fi imunizate 300.000 de persoane. Conform STS, pe programare.vaccinare-covid.gov.ro au fost inregistrate pana acum 300.109 de programari. Sunt 159.288 adulți…

- Sighiartau susține ca “am fost puși de multe ori alaturi de PSD prin comportamentul pe care l-au avut unii colegi de-ai mei in guvernare și prin felul in care au fost promovați anumiți oameni in funcții publice”. SONDAJ: O treime din respondenți s-ar vaccina, dar 40% nu cred in vaccin in Romania…