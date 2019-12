Stiri pe aceeasi tema

- Cantitatea necesara pentru a hrani populația planetei ar putea creste cu aproape 80% pana la sfarșitul secolului, potrivit unui studiu realizat de cercetatori germani. Explicația este ca oamenii anului 2100 vor fi mai inalți și mai corpolenți.

- In momentul in care aleg sa faca un cadou, oamenii tind spre cele vor genera cele mai puternice raspunsuri emoționale pozitive și mai puțin lucrurile pe care destinatarii le-ar aprecia, potrivit unui studiu publicat in Psychological Science. „Cercetarile evidențiaza faptul ca persoanele care ofera cadouri…

- Romanii au avut diverse curiozitati in 2019, iar acest lucru se vede in cele mai populare cautari din acest an de pe Google. Conform Google Trents cele mai populare cautari in anul care tocmai se incheie sunt: 1.eMag black friday 2. Razvan Cioban 3. About You 4. Rezultate…

- Risipiți prin munți și vai, la mari distanțe unii de alții, pe localnicii din Ceru Bacainți nu-i vezi in zi de azi adunați laolalta decat rar, la necazuri și bucurii, la nunta sau inmormantare, la o Nedeie, cum e Sarbatoarea Salcamului din luna lui mai sau in Sfanta zi de Paști. Viața lor e grea și…

- In perioada 22-23 noiembrie 2019, la sediul Facultatii de Automatica, Calculatoare si Electronica (Universitatea din Craiova), Departamentul de Mecatronica si Robotica organizeaza Zilele Roboticii si Mecatronicii Craiovene „MEROB 2019”. Programul, inclus in „European Robotics Week”, reuneste „Ziua…

- Prezidențiabilul ADN, Catalin Ivan, acuza ca PNL și PSD se bat pentru nominalizarea unui comisar european din partea Romaniei care sa faca pe plan Germaniei sau Franței. Ivan trece la acuzații, chiar pe Facebook.Citește și: Traian Berbeceanu a EXPLODAT la adresa șefilor numiți politic din…

- Un roman este cercetat de autoritațile din Germania dupa ce a inșelat mai multe persoane, prejudiciul creat ridicandu-se la aproape 300.000 de euro. Cornel Marius Mihele a reușit sa inșele 11 cetațeni, dupa ce și-a inființat o firma fantoma și un site fals de vanzare mașini second hand. Site-ul romanului…

- Majoritatea celor care aleg un loc de munca in afara țarii sunt tineri, aflați la inceputul vieții profesionale și fara experiența. Cele mai cautate țari de romani care vor sa munceasca peste hotare sunt Germania, Marea Britanie și Olanda. Germania este țara care atrage cel mai mult candidații, joburile…