Stiri pe aceeasi tema

- Experti ai Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) vor mentine o prezenta permanenta la fosta centrala nucleara de la Cernobil, in nord-estul Ucrainei, pentru monitorizarea situatiei și evitarea unui accident nuclear dupa cel care a avut loc in 1986, a anuntat miercuri, 18 ianuarie, directorul…

- Experti ai Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) vor mentine o prezenta permanenta la fosta centrala nucleara de la Cernobil, pentru a preveni orice nou atac asupra acestei zone puternic contaminate dupa accidentul nuclear din 1986, a anuntat miercuri directorul general al AIEA, Rafael…

- Deși sistemul de aparare antiaeriana Patriot este considerat avansat, președintele Vladimir Putin in considera „destul de vechi", declarand reporterilor ca Moscova va gasi o modalitate de a-l contracara. In același timp, el a declarat ca Rusia dorește sa se puna capat razboiului din Ucraina și ca acest…

- Presedintia rusa a declarat ca nu vede nicio sansa pentru convorbiri de pace cu Kievul in contextul in care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski efectueaza miercuri o vizita la Washington.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat ca livrarile de arme occidentale catre Ucraina…

- Presedintele rus Vladimir Putin va pronunta miercuri un discurs important si substantial, in cursul intalnirii cu responsabilii din domeniul apararii pentru a face un bilant al campaniei militare din Ucraina, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters. Presedintia rusa a declarat ca nu vede nicio sansa pentru…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat sambata, intr-un interviu pentru cotidianul Le Parisien, ca va vorbi "in curand" cu Vladimir Putin despre problemele de securitate legate de energia "nucleara civila" a Ucrainei, dupa ce, duminica, va discuta cu directorul general al Agentiei Internationale…

- Șeful Energoatom – operatorul ucrainean de stat din domeniul energiei nucleare – a declarat ca exista semne care arata ca forțele ruse s-ar putea pregati sa paraseasca uriașa centrala nucleara de la Zaporojie, pe care au cucerit-o in luna martie, imediat dupa invazia lor, informeaza Reuters . O astfel…

- Forțele ruse au lansat sute de tiruri de artilerie in estul Ucrainei, susține Volodimir Zelenski. Acolo se duc cele mai grele lupte. Dupa ce și-au retras forțele din Herson, rușii s-au concentrat pe intarirea prezenței in Donețk și Lugansk. In total, de la inceputul razboiului, Rusia a tras asupra orașelor…