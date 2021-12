Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre locatarii blocului mistuit de flacari din municipiul Constanta povesteste cu lacrimi in ochi momentele de groaza prin care a trecut in noaptea in care a ramas si fara casa si fara masina. Drama acestuia este cu atat mai mare, avand in vedere ca in urma cu aproximativ doua luni i a decedat…

- Specialis ti de la INSEMEX Petros ani au ajuns in aceasta dimineata la Constant a in cazul incendiului violent ce a avariat un bloc de locuinte de pe strada Prelungirea Sergent Nicolae Grindeanu din municipiul Constanta, pentru a face cercetari la fata locului. Specialistiii au precizat ca in functie…

- Dis-de-dimineața, in jurul orei 01:00, sute de persoane au fost evacuate și zeci de autoturisme au fost distruse, dupa ce un bloc a fost cuprins de flacari, in Constanța. Peste 250 de persoane au fost evacuate, printre care peste 70 de copii și iata ca cei doi suspecți in acest caz au fost identificați…

- In urma incendiului mistuitor care a avut loc dis-de-dimineața in Constanța, 250 de persoane au fost evacuate in cel mai scurt timp. Printre ele se numara și Georgiana, o tanara mamica cu doi copii, care a trait momente de groaza atunci cand vecinii au inceput sa ii bata cu putere in ușa, in toiul nopții,…

- La mai bine de sapte ore de la izbucnirea incendiului de amploare de la blocul situat pe strada Nicolae Grindeanu din municipiul Constanta, la lumina zilei se poate vedea dezastrul lasat in urma de foc. Fatada cladirii este distrusa, iar majoritatea apartamentelor au fost afectate de flacari si fum.…

- Ucraina, fosta republica sovietica care aspira acum sa devina membru cu drepturi depline al alianței nord-atlantice, este in centrul tensiunilor din Occident și Kremlin, relațiile cunoscand o deteriorare constanta in dupa anexarea forțata a Crimeei. La sosirea la Riga unde au loc discuțiile dintre Ucraina…

- Primele imagini care arata ce a ramas in urma incendiului devastator din Secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța sunt tulburatoare. Totul este carbonizat, iar pacienții nu au avut nicio șansa, moartea celor 9 pacienți fiind cumplita. Un al zecelea pacient din Secție a…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni noaptea, la o fabrica de paine din localitatea Satu Nou, județul Constanța. Focul s-a manifestat pe o suprafata de aproximativ 1.400 de metri patrati. Nu au fost raportate victime, intrucat fabrica era inchisa atunci cand a luat foc, potrivit Digi24. Potrivit reprezentantilor…