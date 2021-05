Oameni fără suflet - Polițiștii au găsit cadavrele a 27 de câini, dintre care 19 pui Polițiștii fac cercetari dupa ce la marginea unei rape din Parcul Național Retezat au fost gasite cadavrele a 27 de caini, printre care 19 pui. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat cu privire la faptul ca, in zona Campușel din incinta Parcului Național Retezat, persoane necunoscute ar fi ucis un numar de 27 de caini. Aceștia, 8 caini adulți și 19 pui, au fost abandonați in saci de material plastic pe marginea unei rape. Cadavrele cainilor au fost transportate la DSVSA Gorj in vederea efectuarii necropsiilor. In… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

