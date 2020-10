Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta medicala de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, diagnosticata cu COVID-19, a decedat, aseara. Este al doilea cadru medical care a murit in mai putin de 48 de ore in judetul Arad, in urma infectarii cu noul coronavirus. The post O asistenta medicala de la Spitalul Judetean Arad,…

- In judetul Iasi, au fost raportate 3 noi focare in ultimele 24 de ore, iar in cazul altora doua, a crescut numarul celor infectati cu Sars Cov 2. La Spitalul Clinic de Urgenta ”Sfantul Spiridon” au fost confirmate pozitiv 5 cadre medicale, si tot atatea la la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Cuza…

- Cel putin 1.114.499 de oameni au murit din cauza covid-19 in lume, care a depasit pragul de 40 de milioane de infectari cu noul coronavirus relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, noi masuri, fapte marcante si ultimele evolutii, relateaza News.ro.1.114.499 DE MORTI Pandemia a ucis…

- Un barbat din județul Hunedoara, diagnosticat cu noul COVID-19, a fost transferat marți seara la Spitalul Clinic Județean de Urgența (SCJU) Arad. Acesta a murit noaptea, in urma complicațiilor. SCJU Arad arata ca barbatul de 60 de ani necesita terapie intensiva și a fost internat pe Compartimentul de…

