Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele nocturne, active pana la ore tarzii, raspund mai putin bine la stres si prezinta un risc mai ridicat de a dezvolta comportamente riscante, precum fumatul si consumul de alcool, in comparație cu cele matinale, care se trezesc devreme, arata datele unui studiu realizat la Universitatea din…

- Cel puțin aceasta a fost concluzia unui studiu realizat la Universitatea din Pisa, Italia, pe un esantion alcatuit din 120 de adulti sanatosi, relateaza Agerpres."Analizarea comportamentelor si obiceiurilor asociate somnului de-a lungul anilor a demonstrat ca nu suntem cu totii la fel", a remarcat coordonatorul…

- Modelele de somiere pentru pat din noile generatii vin cu numeroase imbunatatiri la care poate unii nici nu mai sperau vreodata. De la cele cu structura standard pana la cele medicale, toate au ca obiectiv comun confortul de exceptie. Specialistii din domeniul ergonomiei si designerii talentati si-au…

- Conținut oferit de: cnchome.ro. 8 sfaturi prin care poți imbunatați calitatea somnului. Somnul este esențial pentru sanatatea noastra fizica și mentala. Deși dormim aproximativ o treime din viața noastra, mulți dintre noi nu dorm suficient sau nu avem un somn odihnitor. Lipsa somnului poate duce la…

- Calitatea somnului conteaza mai mult decat durata Cand avem un somn odihnitor, ne simțim mai bine și suntem mai fericiți, potrivit unui nou studiu. Nu atat numarul orelor de odihna este important, cat calitatea somnului, susțin autorii sai. Persoanele care au un somn odihnitor, de o buna calitate, se…

- Persoanele care se confrunta cu o lovitura grava la cap pot suferi leziuni ale creierului, ceea ce duce la probleme cognitive pe termen lung, cum ar fi dificultați de memorie, de concentrare și de rezolvare a problemelor.Cercetatorii au reușit sa studieze aceasta problema la adulți, folosind scanari…

- Acel moment in care te așezi in patul tau confortabil dupa o zi plina este cu siguranța o experiența de care te bucuri in fiecare zi și pe care vrei sa o faci sa fie una cțt mai placuta.

- Moldovenii au o atitudine discriminatorie fața de reprezentanții a cel puțin șapte grupuri minoritare din țara. Este vorba despre persoanele LGBT, persoanele cu HIV, foști deținuți, persoane cu dizabilitați intelectuale și persoane cu o alta religie, etnie sau naționalitate. Fii la curent…