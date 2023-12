Oameni de afaceri și un funcționar public, trimiși în judecată de DNA In urma cercetarilor desfașurate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea in judecata a mai multor persoane implicate intr-un caz de corupție legat de achiziția de uniforme pentru Poliția Locala Sector 1 București. Dosarul, mediatizat prin comunicatul nr. 48/VIII/3 din 19 ianuarie 2023, releva implicarea a trei oameni de afaceri și a unui coordonator administrativ al poliției locale in infracțiuni precum abuz in serviciu și fals in inscrisuri. Printre cei trimiși in judecata se numara L.E.C.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:L.E.C., la data faptelor asociat al SC Viper Concept SRL, pentru savarsirea infractiunilor de: complicitate la participatie…

- Intr-un efort de a imbunatați serviciile de securitate și de a raspunde mai eficient la nevoile comunitații, Poliția Locala Sector 2 a anunțat o reorganizare semnificativa, ce implica redistribuirea resurselor pentru a spori prezența polițiștilor locali in strada. Potrivit unui anunț oficial al primariei,…

- Dosarul va fi analizat de judecatorii Sectiei I Civile a Curtii de Apel Constanta la data de 16 ianuarie 2024.Curtea de Apel Constanta a stabilit data la care va judeca apelul declarat de Municipiul Constanta prin Primar impotriva deciziei prin care a pierdut procesul intentat fostului consilier local…

- Politistii IPJ Ilfov au intocmit dosar penal in cazul accidentului in care a fost implicat omul de afaceri George Becali.Potrivit IPJ Ilfov, la data de 13 noiembrie a.c., in jurul orei 01:10 Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de catre o unitate spitaliceasca din Bucuresti, cu…

- A doua solicitare de obținere a unui ordin de protecție, formulata de catre polițista protagonista a unui scandal conjugal in Secția de Poliție Schitu Golești, a fost respinsa, in prima instanța, de Judecatoria Campulung. Anterior, in luna mai, i se acceptase o solicitare in același sens, hotararea…

- Dinu-Octavian Nicolescu, fost director economic in cadrul Ministerului Mediului, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au…

- Octavian Nicolescu i-ar fi pretins unui om de afaceri (martor in cauza), printr-un intermediar, suma de 1.000.000 lei pentru a-si exercita influenta asupra unor functionari publici din cadrul Ministerului Mediului si ca i-ar determina pe acestia sa dispuna anularea obligatiilor fiscale, in valoare de…