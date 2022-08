O zi, un om, un gând (I) Luiza Radulescu Pintilie Pana la 80.000 de ganduri ne trec prin minte in fiecare zi. Iar el, gandul, zboara cu mult, mult mai repede decat aripile pasarilor, intrecand pana si calatoria cu trei sute de mii de kilometri pe secunda a luminii si ajungand aproape instantaneu la destinatie. Un om traieste prin gand si sunt intelepti care ne-au spus de mult timp ca viata acestuia este ceea ce gandurile sale o fac sa fie. Se vorbeste mult despre puterea gandului, nu putini fiind aceia care sustin ca este cea mai mare putere din Univers. Ne putem gasi armonia, echilibrul interior și pacea in ganduri sau… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa aiba in 2027 in unitatile de invatamant 10.000 de consilieri scolari fata de putin peste 3.000 cati sunt in prezent, a declarat, joi, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu „In anul 2027, trebuie sa avem 10.000 de consilieri scolari in scolile din Romania. In prezent, sunt putin peste…

- Prof. univ. dr. George Grigore este scriitor, traducator, cercetator, filolog, pedagog și cel mai important arabist roman, fiind coordonatorul Departamentului de Limba și Literatura Araba din cadrul Universitații din București, directorul Centrului de Studii Arabe, ambasador al Alianței Civilizațiilor…

- Distinsa doamna profesoara de discipline socio-umane Viorica Maria Felezeu nu mai este printre noi. Astazi, 7 iulie, ne-a parasit dupa o lunga și grea suferința. Dascal prin vocație și om deosebit,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- S a stins din viata Olga Dutu. A pornit spre o lume mai buna si binemeritata odihna vesnica profesorul universitar Olga Dutu, personalitate cunoscuta si complexa a Dobrogei, dascal si scriitor constantean de prestigiu.Desi a fost olimpica la fizica, de a lungul anilor de liceu Liceul "Mihai Eminesculdquo;…

- Ruxandra Achim, profesoara de Limba romana la Colegiul National ”I.L.Caragiale” din Bucuresti, apreciaza ca subiectele date la prima proba scrisa a examenului de Bacalaureat 2022 - cea de Limba si literatura romana nu ar fi trebuit sa-i puna in dificultate pe absolventi.

- Zeci de studii facute de-a lungul anilor arata cum presa poate influența creșterea numarului de cazuri de sinucidere. Un medic psihiatru, un psiholog și un analist media, contactați de Libertatea, avertizeaza cum afecteaza astfel de știri gandurile unei persoane vulnerabile și unde se termina interesul…

- Colegiul National „Sfantul Sava“ este si in acest an in fruntea clasamentului celor mai ravnite licee din Bucuresti, cu o medie de admitere de 9,84 la profilul matematica-informatica, bilingv engleza. Insa din top a disparut renumitul Colegiu „Mihai Viteazul“, acesta nemaifiind atat de cautat de viitorii…