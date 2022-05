Stiri pe aceeasi tema

- Liz Truss, ministrul britanic de externe, a chemat miercuri la intensificarea livrarii de arme grele și avioane Ucrainei, subliniind ca acum ”este momentul curajului in fata Rusiei”. Calificandu- l pe Vladimir Putin drept ”un golan disperat care nu are niciun fel de respect fața de morala internaționala”,…

- UPDATE 5 Presedintia Rusiei a respins categoric, luni, acuzatiile privind atrocitatile comise in oraselul Bucha, situat la periferia Kievului, si a anuntat propria investigatie in acest caz, pe care il considera un nou efort de discreditare a armatei ruse. „Respingem categoric toate acuzatiile”, a…

- Se strang probe pentru tragerea la raspundere a autorilor In localitațile din jurul Kievului, pe care trupele ruse nu au reușit cu niciun chip sa-l ocupe grație rezistenței eroice a soldaților și voluntarilor ucraineni, bombardamentele barbare au fost insoțite, odata cu retragerea rușilor, de un adevarat…

- UPDATE 8 Boris Johnson a declarat ca „atacurile josnice ale Rusiei impotriva civililor nevinovați din Irpin și Bucha” sunt „inca o dovada ca Putin și armata sa comit crime de razboi in Ucraina”. „Nicio negare sau dezinformare din partea Kremlinului nu poate ascunde ceea ce știm cu toții ca este adevarul:…

- Trupele rusesti au pierdut controlul in Irpin. Armata ucraineana a reusit sa creeze o bresa in dispozitivul rusesc de la periferia Kievului si sa ajunga la civilii bombardati continuu. "Politia isi reia activitatea in Irpin! Soldatii regimentului special de politie din regiunea Kiev sunt pregatiti…

- Seful administratiei militare regionale din Kiev, Oleksandr Pavliuk, a declarat joi seara televiziunii ucrainene ca exista "rezistenta din partea dusmanului", potrivit agentiei UNIAN.Rusii circula intre unitatile lor, a adaugat Pavliuk. El a mai spus ca nu poate divulga detalii ale operatiunilor in…

- In ședința Comitetului de reglementare al ANRE din data de 09.02.2022, au fost luate in discuție și aprobate urmatoarele: – acordarea Autorizatiei de infiintare nr. 1198 operatorului economic RATESTI SOLAR PLANT S.R.L. pentru realizarea noii capacitati energetice „Centrala electrica fotovoltaica Ratești”,…

- Studiu ANIS ANIS, Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii, prezinta rezultatele celui mai amplu studiu* al industriei realizat pana in prezent. Printre subiectele abordate se numara evoluția industriei de software și servicii, analiza sectoriala comparativa a Romaniei cu alte țari,…