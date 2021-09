Stiri pe aceeasi tema

- Drumul Național 2 a fost in 2020 cel pe care s-au produs cele mai multe accidente rutiere. Mai multe decat pe Drumul Național 1, care e cu 200 de kilometri mai lung. Astfel, daca ne uitam la numarul de accidente și kilometri, șoseaua care leaga Bucureștiul de Bacau și Suceava depașește an de an celelalte…

- In ziua de 14 August 2021 la ora 21:30:07 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adancimea de 74km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 74km E de Brasov, 94km S de Bacau, 98km NE de Ploiesti, 121km V de Galati,…

- Runda a 5-a din Liga I de fotbal a debutat vineri, 13 august, cu doua jocuri, ambele incheiate cu victoria gazdelor, la același scor limita: FC Voluntari – Academica Clinceni 1-0 și CFR Cluj – Farul Constanța 1-0 (FOTO). Sambata, 14 august, se vor disputa alte doua meciuri: U Craiova 1948 – Chindia…

- “DPD Romania extinde serviciul Predict in Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Ploiesti, Sibiu, Timisoara si in judetul Ilfov. Cu ajutorul Predict, clientii DPD Romania pot afla cu precizie intervalul de 60 de minute in care urmeaza sa le fie livrat coletul. Disponibil din luna iunie in Bucuresti, cu o rata…

- Cetatenii din Republica Moldova aleg, duminica, o noua componenta a Parlamentului – organul reprezentativ suprem al poporului si unica autoritate legislativa a statului. Acestea sunt alegeri parlamentare anticipate, fiind cel de-al X-lea scrutin parlamentar de la declararea independentei. Pentru cele…

- Sunt alegeri anticipate, in 11 iulie, in Republica Moldova. 150 de secții de votare sunt organizate in afara țarii, iar 12 dintre ele vor fi deschise in Romania: doua in București și cate una in Iași, Suceava, Galați, Bacau, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Sibiu, Constanța, Craiova.

- Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate mai ales dupa-amiaza și seara, cand vor fi perioade cu averse și descarcari electrice local in zonele de deal și de munte și pe arii mai restranse in rest, cu o probabilitate mai mare in nord, centru și sud-est. Ploile vor avea și caracter torențial,…

- Brașovul și alte șapte orașe vor avea campusuri pentru invațamant dual. Suma alocata este de 300 de milioane de euro și este cuprinsa in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Zece campusuri pentru tinerii care vor studia in invațamantul dual vor fi construite in mari orașe din țara, fondurile…