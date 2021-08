Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Ornitologica Romana (SOR) incepe, luni, proiectul "PETlican", prin care isi propune reducerea cantitatii de plastic din Delta Dunarii prin promovarea unui comportament responsabil fata de natura, potrivit Agerpres. Campania se desfasoara in perioada 16-27 august, pe plajele de la Marea…

- Ministrul educației anunța ca va face „ordine” in cluburile sportive școlare. El recunoaște ca școala nu promoveaza suficient activitatea sportiva și exista o finanțare deficitara, care face ca un copil cu aptitudini sportive sa reușeasca numai cu ajutorul și susținerea parinților.

- Agentii de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului au descoperit ca aproape 350 de operatori economici din 450 controlati nu respectau conditiile de depozitare pentru apa plata, bauturile racoritoare si sucuri. Acestia au gasit zeci de paleti cu pet-uri cu apa si suc tinute in soare,…

- Ieri, 2 iulie, a fost activat "Comandamentul Litoral" 2021 Lansarea evenimentului a avut la Constanta, in prezenta lui Claudiu Dolot, presedinte ANPC Alaturi de el s au aflat Paul Anghel, director general ANPC, cat si reprezentantii autoritatilor locale si ai oamenilor de afaceri Autoritatea Nationala…

- Ionuț Negoița, 47 de ani, fostul acționar majoritar al lui Dinamo, a comentat informația momentului pentru dinamoviști: depunerea cererii oficiale de intrare in insolvența. Dupa șapte ani de la intrarea in insolvența pe care a dictat-o chiar Negoița, Dinamo revine la aceeași soluție.„Cainii” sunt inglodați…

- Incepand de la 1 iulie, romanii vor plati cu pana la 25% mai mult la factura de energie electrica, in cazul in care nu aleg un furnizor de pe piața concurențiala. Doar o luna mai au romanii la dispoziție in care furnizorii sunt obligați de Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul energiei sa…

- Parinții și copiii afla o concluzie pe care sperau sa nu o auda, mai ales cei care se așteptau la o noua creștere a alocațiilor, de la 1 iulie. Al treilea om in stat și, totodata, președinte al Partidului Național Liberal a facut declarații pe acest subiect de interes pentru foarte mulți dintre romani.…

- Cristina Neagu a suferit pe 21 mai o intervenție chirurgicala pentru problemele pe care le avea la genunchi. Operația a fost un succes, insa medicii au fost nevoiți sa ii dea o veste nu tocmai buna handbalistei.