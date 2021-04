Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a scos doar un punct pe terenul lui Getafe, scor 0-0, și pierde teren in lupta pentru titlu din Spania. Principalul obiectiv al Realului in acest final de sezon este Liga Campionilor. Turul semifinalei cu Chelsea are loc la Madrid, pe 27 aprilie. Returul e programat pe 5 mai. Zinedine Zidane…

- ​​Real Madrid s-a impus fara prea mari probleme în fața celor de la Eibar, scor 2-0, sâmbata, pe teren propriu, în etapa a 29-a din La Liga. În urma acestui succes, echipa pregatita de Zinedine Zidane s-a apropiat la trei puncte de liderul Atletico Madrid (joaca în aceasta…

- Real Madrid și FC Barcelona sunt singurele echipe ramase in cursa pentru semnatura lui David Alaba (28 de ani), care va ramane liber de contract la finalul actualului sezon. Conform publicațiilor Sky Sports și RMC, Chelsea și Paris Saint-Germain nu au reușit sa il convinga pe David Alaba sa semneze,…

- Fundasul austriac al echipei Bayern Munchen, David Alaba, si-a dat acordul verbal pentru a merge la FC Barcelona, informeaza El Mundo Deportivo, potrivit news.ro. Fundasul, care joaca la Bayern de 13 ani, va parasi clubul bavarez la finalul sezonului. Citește și: Filmul ȘANTAJULUI președintelui…

- David Alaba, fundasul austriac al echipei de fotbal Bayern Munchen, aflat in ultimul sau an de contract cu detinatoarea trofeului Ligii Campionilor, a ajuns la un acord verbal cu formatia spaniola FC Barcelona, conform cotidianului El Mundo Deportivo. Alaba, in varsta de 28 ani, figureaza pe lista jucatorilor…

- Programul meciurilor retur din faza optimilor de finala ale Ligii Campionilor : Marti, 9 martie – ora 22.00:Borussia Dortmund – FC Sevilla (in tur 3-2),Juventus Torino – FC Porto (in tur 1-2). Miercuri, 10 martie – ora 22.00:Liverpool – Leipzig (2-0),PSG – Barcelona (4-1). 16 martie – ora 22.00:Manchester…

- David Alaba a confirmat marți intr-o conferința de presa ca va parasi Bayern Munchen la sfarșitul sezonului, dupa ce nu ar fi reușit sa ajunga la un consens cu conducerea asupra unui nou contract. Conform presei britanice, Real Madrid ii ofera austriacului un contract de 23,5 milioane euro pe an.…

- Karl-Heinz Rummenigge, directorul general al clubului Bayern Munchen, adezvaluit ca David Alaba ar putea fi jucatorul lui Real Madrid in sezonul viitor, potrivit anunțului facut de cotidianul spaniol Marca. Rumnenigge a exclus din nou opțiunea ca jucatorul austriac sa reinnoiasca ințelegerea…